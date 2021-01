Soraya Arnelas rompe a llorar por el daño que ha causado el temporal en sus árboles: "Sentí que estaban sufriendo mucho y me daba muchísima pena"

Este fin de semana Filomena ha dado mucho de qué hablar, y no solo por los posados en la nieve de los famosos sino también por los desastres que ha provocado. Soraya Arnelas no lo ha podido evitar y a través de sus redes sociales ha compartido varios vídeos donde se pueden ver los destrozos que le ha provocado el temporal en su casa.

“Os parecerá una gilipollez, pero estos días, cuando he visto a los árboles caerse las ramas, me daba muchísima pena. Os parecerá una locura, pero sentí como que estaban sufriendo mucho y me daba mucha pena”, aseguraba la cantante.

La artista lloraba desconsoladamente, ya que, entre otras cosas, los árboles del jardín se han desplomado y ha confesado que cada vez que ve a los árboles que se han salvado se va a acordar mucho de lo que han pasado.

Aunque ha sido un mensaje conmovedor, muchos seguidores no han querido pasar por alto una publicación de la cantante en Twitter de hace varios años en la que se ve a ella junto a su pareja en los toros, señalando que por estos animales no se preocupaba tanto como por los árboles. Algo por lo que la cantante ha querido defenderse dando esta respuesta. ¡Pincha en el vídeo de arriba!

