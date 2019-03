Sonia Monroy participa en el casting para el videoclip de Rihanna, ‘Pour it up’

¿TRABAJARÁN LA DIVA DEL POP Y LA POLIFACÉTICA ESPAÑOLA JUNTAS?

De piedra nos hemos quedado cuando en el Twitter de Sonia Monroy hemos leído: “Ayer hice el casting para actuar en el nuevo videoclip de Rihanna, qué pasada, pero que pena que no podré hacerlo porque trabajo”. Pues nada, que RiRi no podrá contar en con la polifacética española para el vídeo de ‘Pour it up’ porque está trabajando, aunque no sabemos muy bien en qué. ¡Nos quedamos con las ganas!