Sonia Moldes, la ex de Alessandro Lequio, asegura que le fue infiel a María Palacios con ella

Mucho dio de que hablar el capítulo de infidelidad de Alessandro Lequio con Olvido Hormigos, quedando finalmente ella como una mentirosa. Pero ahora sale a la palestra una ex de Lequio para afirmar que él también le fue infiel a María Palacios con ella.

Y es que Sonia Moldes es una empresaria que mantuvo una relación con Alessandro a finales de los 90. Estuvieron juntos dos años pero después se siguieron viendo: “A pesar de que salía con María y de que estaba en el principio de la relación, me llamaba todos los días porque quería verme y nos enrrollábamos”, asegura.

“Cuando he visto lo que ha pasado entre Alessandro y Olvido, a quien no conozco, me llevan los demonios por la injusticia que se está cometiendo con ella. Se le ha crucificado”, dice Moldes en la revista Lecturas. Y añade: “¿Quién se puede creer que Alessandro es fiel?”.