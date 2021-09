Sonia Ferrer se sincera sobre la enfermedad que casi acaba con su vida

Sonia Ferrer ha querido compartir con todos sus seguidores su testimonio, el cual sufrió con tan solo 15 años. Después de la trágica muerte de Olatz, la periodista y fotógrafa de tan solo 27 años, a causa de un cáncer, Sonia ha querido abrirse en canal y contar la cruda realidad que tuvo que soportar durante casi tres años.

"Yo tenía 15 años y un tumor de hueso en la columna que me estrangulaba la médula. Una supuesta eminencia en traumatología le dijo a mi madre que tenía un dolor imaginario y que solo quería llamar la atención. Lo que empezó siendo ocasional, se volvió diario", empezaba narrando la presentadora a través de un hilo de Twitter.

Además, quiso entrar en detalles, dando un testimonio bastante demoledor: "Caía al suelo y convulsionaba con unos dolores inhumanos. Intentando calmarlos, me pinchaba Nolotil a diario y tomaba todo lo que llegaba a mis manos y claro, mi orina acabó manchada de sangre. Tenía ya 16 y un “gran” urólogo insinuó delante de mi madre y mi abuela que viviendo sola en el extranjero, a saber con quién me habría acostado y qué infección podría haber pillado (vivía sola, sí, pero seguía siendo virgen aunque nadie parecía creerme). Un dentista me quitó las muelas del juicio porque sin duda se debía a un dolor reflejo", seguía relatando la periodista.

"Con casi 18 años ya el tumor era demasiado grande para que el riesgo de tocar la médula al quitarlo no fuese casi inevitable. Acabó todo bien, porque aquí estoy, caminando y bien, pero pudo no haber sido así", terminaba de contar Sonia.

Y es que como ella misma ha afirmado, la muerte de Olatz le ha tocado bastante y por ellos se ha lanzado a contar su historia, donde no ha podido evitar denunciar las negligencias médicas que tuvo que sufrir durante casi tres años. Aún así, la presentadora ha querido enviar un mensaje de esperanza para aquellas personas, que por desgracia, están pasando por situaciones similares.