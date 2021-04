Sonia Ferrer habla tras ser pillada besándose con su novio policía

Sonia Ferrer está de nuevo enamorada. Este miércoles la presentadora era fotografiada en plena calle del centro de Madrid comiéndose a besos con su novio policía.

Unas imágenes que han ocupado todas las portadas, y es que la modelo y su chico desataron la pasión ante la vista de todos protagonizando unos auténticos besos de película.

Sonia Ferrer estaba disfrutando de una comida en compañía de unos amigos en un restaurante del centro de Madrid, cuando de pronto ha sido sorprendida por su chico y se han fundido en unos increíbles besos que han sido captados por las cámaras.

Pero, ¿quién es el nuevo novio de la modelo? De momento, se conocen pocos detalles sobre él, tan solo que su nombre es Sergio.

Tras estas apasionadas imágenes, Sonia Ferrer dedicó unos minutos a hablar con la prensa y confiesa que está "encantada" con su nuevo novio, que además nada tiene que ver con este mundo: "Quién me lo iba a decir. Jamás pensé que pudiera encontrar a nadie y menos a nadie tan increíble como él. Cuando menos te lo esperas aparece el hombre más maravilloso del mundo", ha desvelado ilusionada.

Sobre lo que no ha querido pronunciarse ha sido sobre las durísimas declaraciones que Cecilia Goméz hizo de Marco Vricella tras su ruptura, ex de Sonia Ferrer y padre de su hija, llegando a insinuar que el cirujano italiano tiene un lado bastante oscuro, pero la presentadora ha sacado la cara por su exmarido: "Para mí el padre de mi hija es sagrado porque es el padre de mi hija y mi hija es lo más maravilloso que tengo", ha confesado. Además, afirma: "Sus historias amorosas no me importan porque no me afectan. Tengo claro una cosa que es fundamental, nunca me habéis oído de mi boca nada negativo sobre él y aunque probablemente hay cosas que no esté de acuerdo, no lo voy hacer".

En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

