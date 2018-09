La solitaria despedida de Lucía Rivera antes de emprender su nueva aventura profesional

Lucía Rivera sabe que para lograr cualquier cosa, se debe de ir a por ellas. Por eso ha decidido hacer sus maletas para empezar una vida en el extranjero. La joven fue vista en el aeropuerto de Madrid cargada de maletas pero sin nadie que la despidiera.

La hija de Blanca Romero sueña con convertirse en una de las modelos más reconocidas del mundo y parece que para lograrlo ha querido abandonar su casa en España para trasladarse a la glamurosos rincones de París. "Hoy se acaba una etapa en mi vida y empieza una nueva aventura, cada vez voy subiendo más escalones y veo más cerca mi meta", revelaba en su cuenta de Instagram.

Ahora, muy emocionada por esta nueva etapa, la it girl ha sido fichada por una agencia de modelos que le ayudará a ampliar sus horizontes. Y es que nada más llegar, ha estado en un no parar entre casting y casting.

Un momento que, como toda influencer, no ha dudado en compartir con sus seguidores, a quienes les ha contestado las preguntas que tenían sobre su nueva vida. Y es que después de que un fan le preguntara sobre su futuro en París, la hija de Blanca ha contestado que "no sé hasta cuándo me voy a quedar. Depende de cómo me vaya. Si me va muy bien, quizás me vaya a Los Ángeles, que es un mercado que quiero conocer. Si me va muy bien aquí, pues me quedo aquí, pero es depende de cómo me vaya".