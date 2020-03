Sofía Suescun y Kiko Jiménez están más unidos que nunca. Tras el conflicto que supuso entre ellos la amistad del de Linares con Estela Grande, que acaba de separarse de Diego Matamoros, la pareja se ha vuelto más fuerte aún.

Así lo afirman en una extensa entrevista en exclusiva para la revista Lecturas, donde la pareja ha revelado que todo esto les ha servido para darse cuenta de que quieren estar juntos para siempre, por lo que están dispuestos a dar el siguiente paso y casarse.

"Estamos mejor que nunca. Somos tan felices que le he propuesto que nos casemos en una ceremonia por algún rito especial en un lugar paradisíaco", asegura Kiko, mientras que Sofía da los detalles de cómo les gustaría que fuera la boda: "En la playa, solos. No somos de papeleos”.

Y no sólo eso, sino que además su relación va tan en serio que hasta están pensando en formar familia. "Si aún no me he quedado embarazada es porque estoy tomando una medicación para la piel, y no puedo hasta que termine el tratamiento", asegura Sofía.

La pareja también aprovecha para arremeter contra su gran enemiga, Gloria Camila, de la que Kiko dice: "Insinuó que yo consumía drogas. Sus palabras acarrean un sufrimiento, un daño a mi familia y a mí. A mi abuela le dio un ataque de ansiedad, no podía respirar".

Seguro que te interesa...

La foto de Sofía Suescun en tanga que sabe que criticarán