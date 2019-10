Sofía Suescun y Kiko Jiménez se han mostrado durante los últimos meses de lo más enamorados, tanto, que incluso hay quienes siguen dudando de la veracidad de su relación. Sin embargo, ajenos a cualquier comentario, la parejita ha seguido adelante. Aunque, tras la entrada de Kiko en un famoso reality de convivencia, puede que su amor tenga los días contados, ya que al ex de Gloria Camila se le ha visto de lo más cómodo en compañía de Estela Grande, nada más y nada menos que la mujer de Diego Matamoros.

A los dos se les ha visto tonteando de una forma bastante clara, tanto para los compañeros que conviven con ellos, como desde fuera, donde hasta la propia Sofía ha reconocido que indudablemente tienen feeling. "No sé qué va a pasar, pero se gustan. Es obvio", ha dicho la televisiva, aunque por otra parte demuestra que sigue confiando en su chico, ya no ha dudado en subir una imagen de ambos con la que ha querido dejar patente lo mucho que le echa de menos."Me haces falta…", ha escrito junto a la publicación.

Desde luego, la polémica está servida, todo ello al mismo tiempo que la propia Sofía está en el punto de mira por haber tenido un supuesto affaire con Kiko Rivera. Era la hermana de este, Isa Pantoja, la que abría la caja de pandora debido a su mala relación, pero la mujer del DJ, Irene Rosales, se ha encargado de defender su matrimonio a capa y espada.

