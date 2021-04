La sobrina de Ana Obregón, sobre la muerte de su primo Álex Lequio

El próximo 13 de mayo se cumple un año de la muerte de Álex Lequio. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio fallecía a los 27 años tras años luchando con gran valentía contra el cáncer. El joven perdía la vida en Barcelona rodeado del cariño de su familia, una muerte que dejaba completamente desolada a la presentadora y al colaborador de televisión.

Durante este doloroso año, Ana Obregón y Lequio han mantenido vivo el recuerdo de su hijo compartiendo a través de redes un sinfín de publicaciones donde demuestran lo muy presente que continúa su hijo en sus vidas. Y es que el joven se convirtió en un gran ejemplo de fortaleza para todos durante su lucha contra el cáncer.

A pocos días de que se cumpla el primer aniversario de su muerte, quien se ha pronunciado ante las cámaras ha sido su prima, Carolina Aresu.

Carolina Aresu, la sobrina de Ana Obregón | Gtres

Carolina ha disfrutado este miércoles de una comida junto a su gran amigo José Bono hijo, en Madrid, con quien comparte su gran pasión por los caballos. A la salida del restaurante, la joven ha dedicado unos minutos a hablar con la prensa.

Carolina ha confesado a la prensa cómo lleva su tía, Ana Obregón, la pérdida de su hijo y como la familia se ha convertido en un pilar fundamental: "Bueno, ahí lo lleva, apoyándola en todo momento, queda muy poquito... pero siempre en la memoria, todos lo tenemos en la memoria".

Además, ha confirmado que se le hará algo para recordarle: "Seguro". La sobrina de la actriz y presentadora asegura que su tía no lo está pasando nada bien: "Es duro, pero poco a poco", por eso recuerdan al joven "como alguien increíble, muy difícil de olvidar".

Recientemente, Ana Obregón protagonizaba un reportaje para la revista Vanity Fair, una sincera entrevista donde confesó cómo fueron la últimas horas de vida de su hijo: "Tuve 48 horas para hacerme a la idea. Me había ido al apartamento a duchar y me quería echar una hora, pero le acababan de hacer un TAC y Alessandro me llamó: 'Ana, ven. Ya no hay tiempo'. Estuvimos 48 horas cogiéndole los dos de la mano… Y así se fue. Me quedé abrazada a él bastantes horas. Luego se lo llevaron".

