El sobaquember de Arturo Valls le corona como celebrity de la semana

CELEBRITY DE LA SEMANA

Ya tenemos a nuestro ganador del trono celebrity de la semana y la verdad es que no podíamos estar más contentos con la decisión. Y es que Arturo Valls se ha convertido en ganador gracias a su particular forma de celebrar los 39.967 seguidores en Twitter y a su divertido sobaquember. Una imagen que seguro no podréis olvidar en mucho tiempo y que ya se ha convertido en uno de los temas más comentados en la red. ¡Enhorabuena!