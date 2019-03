12 situaciones en las que tus amigas son mejores que tu novio

1. Ver películas

No hablamos del peliculón del año sino de una comedia de chicas. Ya sabes, una romanticona y tremendamente empalagosa. Mientras os sentáis en el sofá de tu casa con un buen cesto de palomitas es necesario que os pintéis las uñas y cotilleéis.

2. Tienes la regla

Si estás enfadada y gruñona sin razón aparente, tu chico no puede comprenderlo. En cambio tu mejor amiga te permitirá estar así de irritable y lo entenderá.

3. Estás triste

No sabes muy bien por qué (o sí), pero necesitas a alguien con quien hablar. No es que no confíes en tu chico, pero tu mejor amiga te conoce desde hace siglos y sabe perfectamente lo que hacer para animarte.

4. Quieres una noche loca

Has acabado los exámenes o quieres celebrar un ascenso. Es el momento de pasar una noche de parranda con tu best friend. El plan incluye una tarde de preparación en casa, un poco de flirteo y muchos Cosmopolitans.

5. Has hecho algo de lo que te avergüenzas

Te ha pasado algo terriblemente vergonzoso que no te atreves a contarle a tu chico. Por suerte, tu mejor amiga está allí para escucharte y no te juzgará.

6. Compras

No hace falta una razón válida y convincente para llevar a cabo una maratón de compras. Y si es con tu amiga, mejor.

7. Has bebido demasiado

No quieres que tu novio te recoja en coche para llevarte a casa. Necesitas a tu amiga para que te sujete el pelo y comparta la borrachera a tu lado.

8. Necesitas un abrazo

Tu novio también puede dártelo pero no es lo mismo. El amor incondicional que sientes por esa chica es indescriptible.

9. Quieres hablar de chicos guapos

No hace falta que te expliquemos por qué no puedes hacer esto con tu chico. En cambio, con ella, podéis divertiros e imaginar cómo serían vuestras vidas al lado de ese modelo de CK.

10. Karaoke

No vas a pasarlo tan bien cantando a grito pelado en ese bar de mala muerte con nadie más. Es vuestra noche, vuestro micrófono y los gallos no importan.

11. Viajar

Claro que no serán unas vacaciones románticas a la luz de la luna, pero puedes convertir tus dos semanas de libertad en una escapada inolvidable con tu bestie.

12. Selfies de Instagram

Exceptuando los pocos hombres en la faz de la tierra que aceptarían esto, la mayoría de las veces solo puedes hacerlo con tu mejor amiga.