Situaciones en las que tu chico está intentando ser romántico

1. Les gustan las citas

No pasa nada porque no siempre tenga la iniciativa propia, porque él también disfruta saliendo a cenar y haciendo cosas los dos juntos. Aunque no salga de él, le encanta compartir experiencias y actividades que a ti te gustan.

2. Cariñitos

Olvidémonos de ese estereotipo de que a los hombres no les gusta acurrucarse y abrazaros en la cama. Al contrario de lo que a priori podamos pensar, les gusta casi tanto o más que a nosotras.

3. Te llevan el bolso cuando has bebido demasiada y/o estás cansada

Después de una noche larga, tus zapatos te están matando y el alcohol continúa haciendo efecto. Cogerte el bolso y ponerte su abrigo encima de tus hombros son pequeños gestos pero, aun así, románticos.

4. Te abren la puerta

Fuera controversias. No podemos negar que, por encima de todo, es un gesto bonito. No es que esperes que se arrodille ante ti y te haga una reverencia cada vez que te vea, pero es indiscutible que se trata de un momento de caballerosidad.

5. Mandan mensajes bonitos

Porque él piensa en ti a menudo. Es bonito despertarte cuando estáis lejos y ver que se acuerda de ti, o llevarte una sonrisa mientras estás en el trabajo. Son pequeños detalles que muestran lo mucho que le importas.

6. Te sorprenden con regalos

Puede que no sea San Valentín o tu cumpleaños pero, quizás, en el momento menos esperado, te sorprenda con tus flores favoritas o de camino a casa pase por tu pastelería preferida para comprar esas galletas que tanto te gustan. Y no hace falta que, necesariamente, se trate de cosas caras. Con el detalle es suficiente.

7. Te preparan café por las mañanas

Levantarse de la cama temprano no es tarea fácil, sobre todo si tú todavía estás ahí metida debajo de las sábanas. Con toda su voluntad, él va hacia la cocina y te prepara un maravilloso café. Antes de llevártelo a la cama, lo pone en una bandejita con una flor de decoración. Este será, sin duda, el punto máximo de enamoramiento al que podrás llegar.

8. Te defiende

No queremos que se pelee con el primero que te llama guapa. Pero sí que le importas, y no tolerará que nadie se meta ofensivamente contigo, o no te trate como es debido. Y nos parece adorable.