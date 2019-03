La situación sentimental de Ares Teixidó tras el divorcio de David Bustamante

Ares Teixidó acudió al teatro Condal de Barcelona para no perderse el desfile nupcial del diseñador Jordi Dalmau. Allí la presentadora contestó a algunas preguntas sobre su situación sentimental actual, una vez pasada la tempestad tras su supuesta relación con David Bustamante y hacerse oficial el divorcio de este.

Ares aseguró que no tiene novio: “Tengo bodas de amigos a la vista pero mía no. No pienso casarme ahora mismo. Estoy soltera y entera, y feliz”, aseguró. Y respecto a lo que se desató por su supuesta relación con el cantante, asegura: “Sí la verdad es que estoy mucho más tranquila, tranquila total. Lo sufrí demasiado y, al final, una cuando sabe que no ha hecho nada malo, ni le debe nada a nadie, y tiene la conciencia tranquila no tiene que llevarse a casa todo aquello y sufrirlo como lo sufrí. Simplemente, la forma como lo gestioné no era la adecuada y por eso dije que la culpa era mía”, declara a Diez Minutos.

Además, afirma que si llegara a enamorarse no se escondería de nadie: “El día en que me enamore saldré con mi chico de casa de la mano porque yo concibo el amor así, no lo venderé ni lo proclamaré pero sí que haré vida en pareja normal”.

Teixidó tiene ganas de empezar de nuevo, de ahí que en Instagram recomendase el libro de Ruth Jiménez ‘Volver a empezar’: “Ha sido el empujón que me faltaba para volver a empezar de nuevo, no sé si ha sido a partir de lo que me ha pasado, pero ha llegado un momento en mi vida en qué he decidido volver a empezar de nuevo en muchos ámbitos. Hay muchos cambios que están por llegar. Estoy reencontrándome a mí misma”.