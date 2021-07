Los síntomas que ha tenido Laura Escanes tras conocerse su positivo en coronavirus

Hace unos días Risto Mejide y Laura Escanes anunciaban que junto con su hija Roma, habían dado positivo en coronavirus. El presentador contaba ya con las dos dosis de la vacuna y la 'influencer' dio positivo justo el día que se iba a vacunar. Después de estar unos días desaparecida por redes sociales, Laura aclara que se encuentran bien, cada día más cerca de superar al virus.

La cuarentena llega a la familia en pleno verano, interrumpiendo sus planes de vacaciones. Posiblemente la pareja tenía planeado visitar las Islas Baleares como ya han hecho otros años, de hecho, Laura ha estado compartiendo fotografías de años anteriores disfrutando de los increíbles paisajes que les esperan año tras año.

"Estamos bien, la voz se me nota un poco nasal, como congestionada, he seguido con tos y un poco de mocos pero he tenido solo un día de fiebre", ha actualizado vía Instagram Stories. "Ya queda menos", añadía Escanes optimista. Y es que por sus palabras adivinamos que tanto ella como Risto y la pequeña Roma se encuentran bien pese a haber tenido síntomas de la enfermedad.

Laura Escanes vía Stories de Instagram | Redes

Risto tuvo ponerse en cuarentena en su casa al igual que Laura y Roma, pero su caso era bien distinto. El presentador se contagiaba tras haberse vacunado de las dos dosis. Una pauta completa que ha controlado el virus y ha hecho que sus síntomas "sean leves o inexistentes", tal y como apuntaba Escanes, que estaba aliviada con que su marido se encontrara en perfectas condiciones.

