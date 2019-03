El simbólico y emotivo tatuaje de Bibiana Fernández en honor a David Delfín

La televisiva Bibiana Fernández compartía una cercana relación con el diseñador David Delfin. Ambos sentían cariño y admiración mutua que han demostrado siempre a lo largo de su relación de amistad.

El conocido modisto español ha sido una de las vidas que se ha llevado el cáncer este año. David Delfín perdió la batalla en junio, apenas un par de meses después de que lo hiciera su querida amiga Bimba Bosé. Desde entonces innumerables personajes públicos han mostrado su pésame y admiración en redes sociales.

Bibiana Fernández ha decidido tatuarse una frase que la unía sentimentalmente con el diseñador. En su cuenta personal de Instagram ha compartido una publicación con sus seguidores en la que explica qué significa la frase "Yo a ti +" que se ha tatuado en la espalda con la tipografía propia de las creaciones del diseñador.

A los pies de la foto añadía: "Voy a contar la historia, cuando mi tía Esperanza era mayor, y me tocaba despedirme de ella, era como si me dieran 'bocaos' en el alma, y en mi intención por aliviar el adiós, le repetía mientras la besaba, tita te quiero mucho, y ella me miraba con su mirada débil pero segura de lo que decía, y respondía "Yo a ti +" y en confidencia se lo conté a @davidelfin_co y se convirtió en una manera de despedirnos, hoy yo +, vale hoy te dejo, tanto amor no quiero que se acabe en mi, así que hoy te lo dedico a ti, para ti Yo a ti + ahora es momento de soñar".