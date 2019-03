Silvia Fominaya y Sergi Arola rompen tras un año de relación

Hace un año, Silvia Fominaya y Sergi Arola sorprendieron al mundo con el anuncio del inicio de su noviazgo. A pesar de que todos creíamos que el romance iba viento en popa, la colaboradora ha confesado para la revista Qué me dices! que la relación ha llegado a su fin y que ya llevan dos meses sin verse.

Silvia se ha sincerado con la citada publicación y ha explicado los motivos de esta ruptura: "Yo le dije que él necesitaba una persona que le acompañara a los sitios. Él me invita a todos los restaurantes a los que va y siempre le digo que no, y él al final se cabrea", comenta. Sin embargo, al parecer esto era un problema: "No puedo estar dejando a mis hijos con una chica siempre. Luego, él quiere venir a Galicia a verme, pero en mi casa no entra. Tiene que irse a un hotel", añade.

Ahora bien, Fominaya ha dejado claro que la relación de Sergi con sus hijos era buena y que no ha tenido nada que ver: "En verano fuimos a verle a Lisboa y nos puso una habitación de hotel a mí y a los niños. Le conocieron allí, trata a los niños como si fueran suyos. No le faltó un detalle, se desvivía. Pero él está en su habitación y yo en la mía, porque yo duermo con mis hijos. Eso termina quemando, porque siente como si le estuviera escondiendo de los niños".

Pero aquí no acaba la cosa, y es que aunque ahora ya no estén juntos, el cocinero dos estrellas Michelin llegó a proponerle matrimonio a su entonces chica el 14 de febrero, pero ella contestó que no: "Me entró claustrofobia. Como he estado tan cerrada en mi anterior relación, me apetece un poco de libertad. Agradezco que vaya tan en serio, pero me da miedo esa situación". ¡Qué drama!