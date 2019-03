Silvia Abascal, víctima de un robo de identidad en Internet

Silvia Abascal está pasando por un trago muy amargo después de que haya sido víctima de una suplantación de identidad en la red. Y es que alguien se ha estado haciendo pasar por la actriz en Internet y ha llegado a crear hasta un perfil falso de Facebook.

Un hecho que ha molestado, y mucho, a Silvia que indignada ha decidido tomar riendas en el asunto y ha denunciado lo ocurrido. Además, la intérprete también ha informado de lo ocurrido a través de su Instagram en donde ha mostrado su enfado.

"A SILVIA ABASCAL de facebook. Pedirte por favor no pidas en mi nombre ni des las gracias de mi parte. Nunca te las he dado. No agradezco el doble y falso juego de las personas que se mueven entre el fan y la suplantación de identidad", ha comentado Silvia a todos sus followers.