El silencio de la hija de Micky Molina, Andrea Molina

Este jueves se ha conocido que el actor Micky Molina fue detenido en Ibiza este miércoles por la noche en el aeropuerto por resistencia y desobediencia a la autoridad tras protagonizar un altercado con miembros de la Guardia Civil por no seguir la normativa anticovid.

Según informan, el intérprete ha pasado la noche en el calabazo y esta mañana ha pasado a disposición judicial, donde se enfrenta a un juicio rápido.

Una nueva polémica que se suma a las ya protagonizadas por el conocido actor, en 2019 el intérprete fue investigado en Ibiza por un supuesto delito contra la seguridad vial después de atropellar a una niña en un aparcamiento de un restaurante de Santa Eulàlia, que resultó herida leve, y dar positivo en dos pruebas de alcoholemia.

Una actitud polémica que dista mucho de la dulzura de la que su hija da muestras a través de las redes sociales. La hija de Lydia Bosch y el actor, que también intenta hacerse un hueco en el mundo de la interpretación, siempre se muestra de lo más educada y simpática con la prensa o a través de sus publicaciones en redes.

En el vídeo de arriba te mostramos cómo hablaba recientemente de sus famosos padres, donde se pronunció sobre cómo habían celebrado el cumpleaños del actor o sobre la noticia que publicó su madre revelando que padecía un tipo de cáncer de piel que por suerte no era tan peligroso como un melanoma.

Lo que sorprende es que a pesar de tener siempre una actitud bastante activa a través de Instagram, desde hace un mes la joven no realiza ninguna publicación.

La última que compartió fue el pasado 1 de marzo, la joven compartía un post donde informaba de que era el día de su cumpleaños. Una época que ha estado repleta de cambios, y es que la joven ha decidido mudarse a una nueva casa cerca de donde residen sus grandes amigos Ana Fernández y Adrián Roma, compañero del grupo 'Marlon' al que también pertenece su novio.

"Los 29 han llegado a mí llenos de cambios. Este fin de semana he metido 5 años de mi vida en cajas, las he metido en una furgo y he cerrado una etapa de mi vida", escribía junto a este último post que publicó hace un mes.

¿Se pronunciará ahora la joven que se ha conocido que su padre ha sido detenido?

Seguro que te interesa...

Andrea Molina, la hija de Lydia Bosch y Micky Molina, comparte la foto más tierna y emotiva del reencuentro con su padre