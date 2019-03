Signos de que tu mejor amigo jamás será tu novio

1.Te habla de otras chicas

Si cada vez que tiene ocasión, no tarda en mencionarte sus aventuras con otras mujeres, contándote con todo detalle qué pasó con la rubia del bar la otra noche, puede que no sea material para novio serio.

2.Nunca ha tenido relaciones serias

El chico lo ha intentado, pero por una u otra razón, nunca ha salido bien. Una vez fue porque no supo llevar la relación a distancia, otra porque le empezó a gustar otra chica, y la anterior ya ni te acuerdas. Piénsalo: si no es capaz de estar con alguien por más de 3 meses, ¿qué te hace pensar que contigo será distinto?

3.Si alguna vez le preguntas si se liaría contigo, hace un chiste

Piensa que lo dices en broma y, de repente, es el chiste más gracioso del día.

4.Si alguien que no os conoce os pregunta si sois pareja, se ríe

Esto os suele pasar en restaurantes o actividades culturales. Él te mira, te señala con el dedo y se ríe a carcajada.

5.Ha salido con amigas tuyas, o tú con amigos suyos

Todos sabemos que los amigos de tu ex son un gran signo de prohibido en las relaciones. Ya sea él o tú misma, lo vuestro jamás será posible.

6.Piensas que sería un desastre como pareja

Hasta su madre lo dice, y tú, que te llevas tan bien con ella, lo corroboras. El chico es muy simpático pero, seamos sinceras, no sabe ni cuidar de sí mismo. ¿Cómo va a estar pendiente de una novia?

7.En realidad, si no te lo has planteado hasta ahora… seguramente no pasará

Cuando conoces a un chico que te gusta, normalmente te gusta casi desde el primer momento. Si después de años y años de amistad jamás te habías planteado que él pudiera convertirse en algo más, sé honesta: no va a pasar ahora.

8.En su familia eres como su hermana

Te vas con su hermana de compras, recoges a su hermano pequeño del colegio y hablas con sus padres semanalmente. Si muchas veces te sientes como su prima, o aún más, como su hermana, ser pareja en un futuro no es siquiera una opción.

9.Puedes pedirle consejo sobre hombres

Cada vez que tienes problemas de pareja, recurres a él para pedirle consejo, y él acepta encantado a ayudarte y darte consejo sobre tus relaciones con otros hombres. Si esta escena te suena, seguramente él no esté pensando en ti como futura novia.