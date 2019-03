Signos que indican que es un hombre celoso

1. Te cotillea los mensajes

Lo sabes porque recuerdas dónde dejaste el móvil cuando te metiste a la ducha, y también dónde estaba después. Hay veces, que ni siquiera ha intentado esconderlo más y le has pillado con él en las manos, mirando tus antiguos mensajes, fotos y llamadas.

2. Siempre se está fijando en quién te mira por la calle

Y no sigamos si resulta que te silban o te llaman “guapa”. Se pone hecho una fiera y resulta una situación muy violenta en la que tienes que controlarle para que no salga corriendo hacia el otro tío que ha osado mirarte.

3. No le gustan tus amigos, sin razón aparente

No tiene una razón lógica que explique por qué no quiere que quedes con ellos, sin o con él. Simplemente, “no son una buena influencia para ti”, algo que, por supuesto, no tiene ningún sentido, teniendo en cuenta que les conoces mucho antes que a él.

4. Critica cómo vistes

¿Una falda muy corta? ¿Un escote muy pronunciado? Siempre hay algo de tu outfit que lo hace demasiado insinuante y poco apropiado para… ¿ir de fiesta, enserio?

5. Siempre se presenta sin avisar

Parece que no tiene teléfono móvil disponible antes de llegar a tu casa, y siempre abre la puerta como esperando encontrarse a alguien por allí. ¿Dónde está la confianza?

6. Quiere saber al detalle todo lo que haces

No le vale con un resumen general del día. Quiere un plan detallado minuto a minuto de dónde y con quién vas a pasar las próximas 24 horas.

7. Es como tu sombra

Cada vez que sales con tus amigas, él quiere ir. No es que no te guste estar con él mientras pasas tiempo con tus amigas, pero esto es excesivo, y ellas tienen verdaderas razones para quejarse por ello.

8. Recuerda quién y qué te han comentado en Facebook

¿Cómo puede acordarse de lo que Pedro puso en tu muro el 19 de octubre? ¿Y que Juan le dio a like a tu video en bikini?

9. Cuando sales, no para de llamarte y mandarte mensajes

No te deja (literalmente hablando) ni un solo minuto en paz. ¿Dónde estás?, ¿qué haces?, ¿con quién vas? Y así, las 6 horas que estás fuera de casa porque finalmente has conseguido deshacerte de él y salir con tus amigas.