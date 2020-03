DEJA SU CONFINAMIENTO EN LAS ISLAS CANARIAS JUNTO A SU FAMILIA

Carla Barber era muy criticada hace unos días cuando le echaban en cara que siendo doctora no acudiera a echar una mano en Madrid donde tanta falta hacía. La ex Miss España respondió lo que estaba intentando y el motivo por el que no había abandonado su confinamiento en Canarias junto a su familia. Ahora Carla ha revelado que sí comenzará a trabajar en la capital.