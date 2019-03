Shakira tiene a su peluquero particular en casa, Gerad Piqué

Shakira y Piqué son grandes aficionados a las redes sociales y muchas son las ocasiones en las que comparten grandes momentos personales a través de Instagram. Así, mucho nos ha sorprendido el último vídeo que ha publicado la colombiana en su cuenta personal, y es que en él se ve como la cantante está recibiendo un tratamiento de belleza de lo más especial.

Shakira empieza mostrando su rostro mientras alguien le lava el pelo después de someterse a un cambio de look pero la sorpresa no la llevamos cuando la artista sube la cámara y desvela que su peluquero no es otro que su pareja, el futbolista Gerad Piqué.

"Beauty salon day! (Part 1) / Día cualquiera en la peluquería" comenta en el primer vídeo. Para después compartir otro donde continúan el tratamiento de belleza pero ambos no pueden parar de reírse por la falta de maña del deportista: "¡Este sí que es un lavado de cabeza! ¡Y él es el mejor del mundo!".