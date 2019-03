Shakira recupera la inspiración gracias a la ayuda de Gerard Piqué

Piqué y Shakira son la pareja perfecta y es que además de ser guapos y exitosos ambos se complementan a la perfección haciendo que su familia funcione a las mil maravillas. Pero, además, la cantante ha confirmado en una entrevista que ofreció a la radio francesa NRJ que le debe al futbolista el hecho que haya vuelto a componer como antes.

Y es que, desde que fue mamá la colombiana quiso disminuir su ritmo de trabajo para centrar en la crianza de sus hijos: "Desde los trece años casi no había parado, no había descansado, y quería disfrutar también de la maternidad", revela. "He querido dedicarme a su educación, a verlos crecer".

Aunque ha sabido compaginar el ser madre con algunos trabajos: "Mientras tanto, estuve como coach en la versión americana de 'La Voz' y canté para la banda sonora original de Zootrópolis".

Así, cuando decidió que era el momento de volver a su ritmo habitual de trabajo Shakira reconoce que le costó bastante: "Las primeras dos semanas tenía mucho miedo y sentía algo de bloqueo de escritor, había muchas cosas en mi cabeza".

Añadiendo entonces que fue por la ayuda de Piqué que volvió a sentir la inspiración: "Gerard en esto tuvo mucho que ver. La inspiración y la motivación volvieron, me puse a escribir un montón de canciones ", tomando el deportista las riendas de la familia y dejando así espacio a la artista para que volviese a sentir la llamada de las musas.