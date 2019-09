Shakira es de las celebrities que no tiene miedo a los cambios de look, y es que a lo largo de su trayectoria son muchas las veces que la cantante colombiana ha decidido darle un giro radical a sus característicos rizos, pasando por el alisado, el tono rubio e incluso las extensiones.

No cabe duda de que la chica de Gerard Piqué es de lo más camaleónica, y acaba de volver a demostrarlo con un nuevo cambio de look. En una de sus recientes publicaciones en Instagram, Shakira aparece con el pelo extraliso, una imagen que ha acompañado con el anuncio de que se encuentra en plena grabación de un nuevo proyecto.

"Shoot day / día de rodaje para el #ShakiraFilm", ha escrito. Algo, que no ha tardado en revolucionar a sus fans. "Algo grande está sucediendo si has decidido alisar tu pelo", "¿Qué sorpresas estás preparando?" o "¡Nuevo look!", son algunos de los comentarios que ha recibido en la publicación.

