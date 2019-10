Si hace meses solo se hablaba del dedo de Shaila Dúrcal después de que la hija de la fallecida Rocío Dúrcal perdiese parte de su dedo índice en un terrible accidente, ahora todos los comentarios sobre la cantante se centran en su peso.

A primeros de octubre Shaila Dúrcal viajó desde Texas a Madrid para participar en el Land Rover Discovery Challenge, y ahora, la cantante se encuentra en México.

Allí, Shaila Dúrcal se ha pronunciado ante los medios y ha confesado qué le parecen las muchas críticas que está recibiendo por su aumento de peso. La cantante ha ganado unos kilos desde que este pasado verano decidió tomar una sabia decisión: dejar de fumar.

"Me encanta celebrar a la mujer en todas sus tallas y debo reconocer que me molestan algunos comentarios, pero trato de permanecer tranquila y no hacer caso de estos mensajes", dijo a la prensa mexicana. "Creo que tenemos que aceptarnos como somos y disfrutarnos".

Además, por primera vez, Shaila se ha pronunciado sobre esa época donde su delgadez llegó a generar mucha preocupación: "En ese tiempo practicaba mucho tenis. Dejé de hacerlo porque me deprimí un poco por todo lo que se especuló", explicó. "Nunca le doy gusto a nadie, ya he aprendido eso. Ya he cumplido 40 años y no me voy a pasar toda la vida igual haciendo las cosas por el gusto de las personas, no lo hago por eso. Lo hago porque me hace feliz, me encanta mi trabajo, hacer feliz a la gente, contagiarle".

