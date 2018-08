Shaila Dúrcal, ilocalizable tras el accidente en el que perdió parte de un dedo

Shaila Dúrcal no está pasando por su mejor momento, tal y como ella misma afirmó hace unos días cuando emitió un comunicado en sus redes sociales alertando a sus seguidores del accidente que había sufrido y por el que había perdido parte del dedo índice derecho: “Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito”, escribía la cantante.

Pero sus familiares están preocupados ya que, según informa el portal Look, Shaila está ilocalizble. Así lo ha revelado Fedra Lorente, tía de Shaila, quien ha asegurado que al lado de ella está su hermana Carmen Morales, que es con la que ha podido ponerse en contacto: “Me ha puesto un mensaje de que todo está bien, que está tranquila, pero no me dice cómo fue”:

Según cuenta Lorente, su sobrina Carmen es quien le informa porque Shaila no le contesta: “Está con ella, que estaba más asustada pero ya está más tranquila”, y le han asegurado que cuando pase todo esto emitirá un comunicado.