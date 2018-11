La primera foto que muestra las secuelas que le dejó a Shaila Dúrcal el accidente que sufrió

Shaila Dúrcal sufrió este verano un terrible accidente en su casa que le hizo perder parte del dedo índice de su mano derecha. "Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho. Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinitito. Os quiero", así comunicaba la cantante el momento tan difícil que estaba viviendo a sus más de 146 mil seguidores de Instagram. Tras esta noticia, sus fans no tardaron en mostrarle su apoyo incondicional.

Ha sido su marido, Dorio Ferreira, quien ha querido compartir una imagen de su mujer, que aparece muy guapa y relajada, con las secuelas que le ha dejado el accidente: "Shai agarrando fuerza después de su terapia!!!". Una imagen donde se puede apreciar la parte del dedo que perdió.