Así es el nuevo tatuaje de Sergio Ramos por su cuarto hijo

Sergio Ramos ha publicado una imagen en el gimnasio en la que ha enseñado que se ha tatuado el nombre de tu último hijo, Máximo Adriano, en el pecho.

El pasado 26 de julio, el jugador del Real Madrid y Pilar Rubio daban la bienvenida a su cuarto hijo en común, convirtiéndose así en papás de nuevo.

Recientemente veíamos cómo el futbolista publicaba una imagen en la que mostraba sus brazos y su espalda totalmente tatuada y en la que escribía: ''La historia de mi vida... ¡hasta ahora! Mucho más por venir''. Y así ha sido, Ramos ha seguido con la tradición con la que comenzaba hace 6 años, cuando nació su primer hijo. Desde entonces, ha ido añadiendo una incorporación más de tinta a su piel cada vez que se convertía en padre y ahora, Máximo Adriano, no iba a ser menos.

El deportista ha elegido varios diseños muy significativos que ha querido plasmar en su piel. A su colección de tatuajes ha decidido añadir unos cuantos más, entre los que se encuentra la frase de ''I confess that I have lived'' ("Confieso que he vivido"), que es el título de las memorias chilenas del escritor Pablo Neruda. Pero sin duda, el más especial esta vez ha sido ''Adriano''. ¡Dale al play para ver sus nuevos tatuajes!

Hace unos meses, la presentadora confesaba que ambos no se ponían de acuerdo con cómo llamar a su cuarto hijo y que, seguramente, se decantarían por un nombre compuesto, como así ha sido finalmente. Pues bien, parece que con este tatuaje está claro cuál de los dos era el favorito de Ramos.

Sus nuevas incorporaciones parecen haber causado auténtico furor en sus 40,1 millones de seguidores, que no han dudado en dejarle algunos comentarios: ''¡Booooom!'', ''Se ha tatuado el nombre de su hijo'' o ''Me encanta Adriano'', que han evidenciado el gran éxito que han tenido sus tatuajes.

