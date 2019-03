Sergio Ramos, Lourdes Montes y Marina Danko se pasean por el Real de la Feria de Abril de Sevilla

EL FUTBOLISTA ACUDIÓ SIN SU CHICA, PILAR RUBIO

Aunque en las redes sociales podemos ver que su amor crece día a día, no hay quién los pille juntos en su vida diaria. Y es que Sergio Ramos y Pilar Rubio no parecen ser una de esas parejas que no se dejan ni a sol ni a sombra, por lo que hemos podido ver al futbolista disfrutar de un soleado día de la Feria de Abril de Sevilla. Por el Real también pudimos ver a una feliz y sonriente Lourdes Montes, que acaba de anunciar oficialmente su boda con Fran Rivera, una solitaria Marina Danko y a las ex Miss España, Raquel Revuelta y María Jesús Ruiz, que se lucieron vestidas de gitana junto a sus parejas.