Sergi Pedrero, el famoso influencer y ex mánager de Dulceida, se vio obligado a retirarse de la vida pública y borrar todas sus redes sociales después de que fuera acusado de supuestamente intentar ligar con menores a través de las redes sociales. Unos hechos que le obligaron a borrar todas sus cuentas y mandar un comunicado explicándose.

Así, al ex componente de 'The Tripletz', no se le había vuelto a ver desde que apareciera en una imagen en diciembre del año pasado en la cuenta de su amigo y compañero Lucas Lorén durante un viaje a la nieve que organizaron para celebrar el cumpleaños del hermano Dulceida, Alex Domenech.

Al menos, hasta ahora, cuando acaba de ser visto en las Instagram Stories del 30 cumpleaños de Dulceida, que celebraba este fin de semana una increíble fiesta temática Disney por todo lo alto en Ibiza con algunos de los rostros más conocido del panorama actual en las redes sociales. En las distintas publicaciones hemos visto a Sergi Pedrero con el pelo mucho más largo y disfrutando de la fiesta de lo más feliz.

Una fiesta, que no ha estado exenta de polémica, ya que aparte de la inesperada presencia de Sergi, también se rumorea que ha habido una pelea monumental entre Otto Vans y el marido de María Pombo, Pablo Castellano.

