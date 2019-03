Sergi Arola le dedica una canción a Silvia Fominaya para celebrar sus seis meses de amor

Desde que hace seis meses saltara a la luz la relación de Sergi Arola y Silvia Fominaya todo parecer ir sobre ruedas para esta pareja.

Tan bien están que desde el principio ninguno de los dos se ha cortado ni un pelo en dejar claro lo muy enamorados que estaban y así lo han hecho saber a través de las redes sociales y ante los micrófonos de los medios cuando se les ha preguntado.

Y, por si eso no fuera poco, ahora el cocinero, para celebrar sus seis meses de amor, no se lo ha pensado dos veces y se ha grabado así mismo cantando una canción que ha compuesto para su chica, acompañado por una guitarra.

“Decían que era un montaje, un “rollito de primavera” y ya van seis meses mi amor, seis meses increíbles aprendiendo de ti, viviendo desde la madurez un amor casi adolescente, desde aquella tarde en el aeropuerto de Lisboa…”, dice Arola.

Y es que ya cuando salió a la luz la relación, el chef comentaba a los medios: “No tengo palabras para explicar cómo me siento, he encontrado a la mujer 10. Es una madre estupenda, es cariñosa y sobre todo me río mucho con ella”. Por su parte, Silvia declaraba: “Todo es mucho más bonito cuando está enamorada… vuelver a ser feliz”.