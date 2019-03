Separación y polémica frente a un cumpleaños ‘real’ y feliz

Marina Danko se sincera y mucho, y como no podía ser de otra manera, a la revista ‘Hola’. La ex mujer de Palomo Linares deja claro que no ha dado ningún paso, que el que lo ha hecho ha sido Palomo quién le dijo que “quería vivir solo su vida”. Una deslumbrante princesa Letizia de gala y los carantoñas que dieron mutuamente la Duquesa de Alba y Alfonso Díez en Salamanca, también tienen su sitio en la portada.

La revista ‘Semana’ destaca el inminente cumpleaños de Letizia Ortiz. Hace un repaso a los cambios que ha vivido en su vida a lo largo de la última década. La boda de Alex Ubago compite en portada con la polémica levantada por la Duquesa de Alba con su nuera, Inka Martí, y otros disgusto: el de Tita Cervera con la serie de televisión que ha contado su vida y obra.

Y la Duquesa de Alba sigue ocupando portadas. ‘Lecturas’ destaca la enemistad con su nuera como tema principal de la semana rosa. A lo que añade la asignación que Alfonso Díez recibirá de su futura esposa: 2.000 euros mensuales. El 39 cumpleaños de la princesa Letizia, las declaraciones de Ortega Cano en el juicio y Lluís Llongueras posando junto a su familia, también tienen su protagonismo.

Por último, ‘Diez Minutos’ tiene como a gran protagonista a Paula Echevarría y sus secretos de estilo. La mujer de ‘Busta’ comparte portada con Tita Cervera y su fiesta con la Familia Real; de nuevo, las declaraciones de Ortega Cano ante el juez ; y el acercamiento de Alfonso Díez y el hijo de la Duquesa, Cayetano Martínez de Irujo.