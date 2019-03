Señales para saber si tu chico sigue enamorado de su ex

El dicho reza “Donde hubo fuego, cenizas quedan”. Y es que hay personas que no cierran bien capítulos de su vida antes de comenzar otros, lo que crea inseguridades en la relación y, sobre todo, en ti. Para poder hacer frente a esto, debes estar al tanto de estas señales y aprender a mantener a raya tus celos comentando a tu chico lo que te molesta:

1. Hablan con frecuencia por WhatsApp

Tras haber compartido tantos momentos juntos, es normal que mantengan una relación de amistad o, en otros casos, cordial. Pero si tu chico habla a diario con ella y sus conversaciones son como las de antaño, incluyendo los apelativos cariñosos que usaban cuando estaban juntos, di basta. Hazle saber a tu chico que te molesta y que te sientes menospreciada o insegura al ver que siempre está pendiente del móvil, y no por ti. En el mejor de los casos, disminuirá la frecuencia con la que hablan o se dará cuenta de que está actuando mal. Eso sí, controla tus celos y no intentes controlar sus conversaciones. Respeta su intimidad y él te respetará a ti.

2. Siguen quedando para salir

No tienes por qué alarmarte. En ocasiones, la ex pareja de tu chico forma parte del grupo de amigos de éste por lo que es totalmente aceptable que se vean a menudo. Ya sea para ir a clase, para ir de viaje o para salir de fiesta. Sin embargo, debes fijarte en la relación que hay entre ellos dentro de ese grupo. Puede que tu chico la vea como a una amiga más, alguien de su entorno y, entonces, no debes preocuparte ni tener celos de ella. Pero si tu pareja se comporta de forma más cercana con ella o notas cierto flirteo, no dejes que vaya a más. Habla con ambos, con buenas formas, y expón tus diferencias. Casi siempre vemos humo donde no hay ni fuego.

3. Tu chico conserva cosas que le recuerdan a ella

Bueno, digamos que si su ex le regaló una chaqueta de firma, no la va a dejar de usar porque ahora seas tú quien está en su vida. Nos referimos a objetos más personales: pulseras, anillos, cartas. Conservarlos no es sinónimo de nostalgia, son recuerdos de una vida pasada que, a veces, conviene tener guardados para reconocer errores o aciertos. Pero si suele revisarlos a menudo o les tiene especial cariño, no te quedes con la duda. Pregúntale qué es lo que los hace tan especiales. Puede que la respuesta te sorprenda.

4. Si confunde tu nombre con el de ella

Esta es la peor señal. En los inicios de una relación, sobre todo si la anterior ha sido extensa y ha acabado hace relativamente poco, puede que suceda alguna vez, por lo que no debes enfadarte ni tener paranoias. No obstante, si continúa esta horrible manía a lo largo de la relación, es que algo va mal.

5. Se pone celoso o habla de los nuevos ligues de su ex

A veces, el tener celos cuando tu ex pareja conoce a alguien no indica que aún sigas enamorado de ella. Puede que solo se deba a que reconozcas en su nuevo ligue cosas que a él le molestaban y que te echó en cara a ti o que, por pura vanidad, te enfades porque es más guapa que tú. Pero ojo si tu chico se enfada al verles juntos o se enoja más de la cuenta con comentarios como “No sé qué demonios hace con ese tío” o “Menudo imbécil tiene por novio”. En ese caso, habla con él porque esto hace mella en vuestra relación y tienes que descubrir si realmente te quiere o sigue anclado al pasado.