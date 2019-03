Señales de que no es trigo limpio

¡NO TE FÍES!

El amor ha llamado a tu puerta, estás en una nube de purpurina y unicornios pero en el fondo notas que hay algo que no termina de cuadrar. No te resistas a mirar más allá, porque sabes que demasiadas señales lo confirman, tu objeto de deseo no es tan bueno como parece. Abre los ojos y descubre si tu pareja es o no trigo limpio.