Señales de que tu novio es celoso

1.Te mira todos los mensajes

¿Cada vez que estás mandando un mensaje le notas respirando detrás de ti leyendo lo que escribes? Si notas que siempre quiere tener controladas a todas las personas con las que hablas, tal vez se trate de un problema de confianza.

2.¿Dónde has estado, qué haces, con quién?

Te vuelve loca cada vez que vuelves a casa y te interroga como si fuera del C.S.I. Está bien que se interese por lo que haces, pero no quieres que te tenga vigilada cada minuto del día.

3.No se fía de tus amigos chicos

Siempre que quedas con Pedro o Víctor te pone mala cara. Te ha dicho mil veces que no le gusta que salgas con ellos y tú, naturalmente, no vas a dejar de ver a tus mejores amigos de toda la vida, pero tampoco quieres discutir con tu novio cada vez que has quedado con alguien para tomar un café y poneros al día.

4.Se enfada cuando alguien te lanza un piropo

Ya sea por la calle o en los restaurantes, cuando alguien te lanza un piropo (discreta o indiscretamente), él se enfada mucho.

5.Critica tu ropa por ser demasiado provocativa

Tú te has comprado un nuevo vestido con toda la ilusión del mundo y él no parece valorarlo. En su lugar, te critica porque todo el mundo te está mirando por la calle y eso no le gusta nada.

6.Tener puesto que tienes una relación en Facebook es casi un mandamiento

Desde el primer momento que empezasteis a salir fue obligatorio.

7.Se lee todos los comentarios que te dejan en Facebook

Y luego te los recuerda y parece que se los ha aprendido de memoria.

8.Siempre está a la defensiva

Listo para echarte en cara cualquier situación en la que él considera que no has sido una buena novia.

9.No deja que tengas nada de tu ex

¿Regalos, discos, libros y, por supuesto, fotos? No es ni siquiera una opción. En tu habitación no puede quedar ni rastro de tu pasado con otros, o te obligará a deshacerte de ello.

10.No soporta que le hables de tus relaciones pasadas

Y aunque solo quieras compartir con él cómo fue tu vida antes de conoceros, si en la conversación sale otro hombre, no le interesa escucharlo. Es más, te pedirá que pares.