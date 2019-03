Señales de que tu matrimonio será para siempre

1. La buena comunicación

Siempre que pasa algo muy emocionante o muy triste es la primera persona a la que te gustaría llamar para contárselo. Cuando tienes un problema sientes que desahogándote con él, es mucho más llevadero.

2. Las tareas son cosas de dos

No hace falta tener una norma estricta en la que todo vaya al 50% siempre. Dependiendo del volumen de trabajo o el tiempo libre podéis ir adaptándoos, pero lo importante es que estáis en el mismo equipo. Si tienes una semana con mucho lío, él se encargará de la mayoría de aspectos y no te recriminará lo que no has podido hacer a tiempo. El no “te ayuda”, son tareas tanto suyas como tuyas.

3. Compartís anécdotas

Tenéis muchas vivencias juntos que os encanta recordar. Además compartís una lista interminable de chistes y bromas que son solo de los dos. Probablemente vuestros amigos os miren raro a veces, pero vosotros si le pilláis la gracia.

4. Guardáis algún secreto

Todavía te sorprende, no en el mal sentido, claro. Cuida los detalles y sigue dándote sorpresas. Tú tienes un regalo inesperado para él debajo de tu montaña de ropa. Esconder pequeños detalles hacen el día a día más divertido. ¡No caigáis en la rutina!

5. Los enfados

Probablemente es la persona que más te saca de quicio, y además sabe cómo hacerlo. Compartir vuestros sentimientos es muy importante, incluso los que son negativos. Si hay algo que te molesta es mejor decirlo a tiempo que ir guardando el resentimiento y explotar el día menos pensado.

6. Juntos en los malos momentos

Lo prometisteis el día de la boda “en lo bueno y en lo malo” y en la vida muchas veces las cosas no vienen como nos gustaría. Saber que tienes a una persona que te apoya en esas flaquezas es muy importante para generar confianza y mantener el amor.

7. Querer es poder

No es cuestión de rendirse a la mínima de cambio. Si tenéis problemas y lucháis por salir de ellos, es el inicio de la solución. Si no tenéis ganas de combatir, será una batalla perdida tarde o temprano.

8. Descubrir juntos

Las parejas que prueban cosas nuevas son más duraderas y felices. Se trata además de una buena manera de alejar la rutina y fomentar esas anécdotas y experiencias compartidas. No hace falta que os lancéis a hacer deportes de riesgo, valen pasos más sencillos como probar comidas exóticas, un nuevo videojuego o una escapada de fin de semana por la naturaleza.