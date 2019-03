16 señales de que llevas soltera demasiado tiempo

1. Has agotado tus posibles pretendientes de Tinder en un radio de 5 km. Sin embargo, te has autoconvencido de que la gente ha dejado de usar la app.

2. Cuelgas fotos en Instagram con el hashtag #citaromántica, una botella de vino y dos copas puestas encima de la mesa. ¿Qué más da? Total, la mayor parte de las fotos que se suben a Instagram son falsas.

3. Tu familia ha dejado de preguntarte si tienes novio. Solo espera que encuentres a alguien ya. Cuando encuentres a esa personita especial, comunícalo con calma no vaya a ser que a tu abuela le dé un ataque al corazón.

4. Compras las ofertas 2x1 de bollos en el súper y te los comes en una sola tarde. Y sí, ahora necesitas urgentemente apuntarte al gimnasio.

5. Tu ex ya no se refiere a ti como su ex. Después de estar contigo ha salido con cuatro chicas por lo menos así que piensa en ti más bien como en una amiga del pasado.

6. Odias los domingos. Parecen estar pensados solo para parejas que aprovechan el día para dar paseos largos, quedan para comer y hacen una sobremesa larguísima, incluida merienda con café y tarta. Los tuyos se reducen a tirarte en el sillón y pasarte toda la tarde viendo compulsivamente capítulos de “The Good Wife”.

7. Tus amigos ya no te invitan a planes en los que tengas que ir con acompañante. Básicamente porque prometes ir con alguien y al final apareces sola porque misteriosamente tu pareja se ha pasado la noche vomitando.

8. La idea de compartir cama te hace llorar. Te molesta hasta el ruido que hace el minutero de tu despertador, imagínate el de los ronquidos de alguien que está costado a tu lado.

9. Te has apuntado a tantas apps de ligoteo que empiezas a confundir posibles ligues con amigos. Como esa vez que viste a un chico en el Starbucks y por poco te acercas a saludarle. Menos mal que te diste cuenta de que no era un conocido sino alguien al que habías aceptado tres veces en las apps.

10. No tienes ni un único conjunto de lencería que combine. No te importa mucho si el color del sujetador se mata (y mucho) con el estampado de las braguitas. Cuando te cambias por la noche ni te fijas en el detalle.

11. Has empezado a quedar con hombres claramente “no elegibles”. Eres más que feliz saliendo con alguien a tomar una cerveza aunque no lo encuentres atractivo y sabes perfectamente que sois incompatibles. Con que haya alguien que te mande un Whatsapp antes de acostarse te basta.

12. Has empezado a salir con los becarios de la oficina. Son más jóvenes que tú con lo que hay más posibilidades de que estén solteros y que las chicas estén dispuestas a salir “de caza” el viernes noche en vez de sentarse en el sillón con su chico a ver series en Netflix.

13. Hasta Facebook sabe que estás soltera porque te saltan anuncios de “solteros atractivos buscan pareja” y de cubos de helados de Ben & Jerry. Dios mío, solo te abriste el perfil para ligar y te están hundiendo la vida.

14. No comes en restaurantes de raciones ya que siendo una, tú me dirás… Como que no te ves comiéndote entera una bandeja de patatas bravas, no.

15. Estás considerando volver a quedar con tu ex y mira que su cara te da repelús. Quizá si cierras los ojos cuando estéis al tema…

16. Te has convertido en una cínica. Tanto que cuando tu mejor amiga te habla de su nuevo novio, lo único que puedes oír en tu cabeza es “no va a funcionar”.