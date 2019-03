10 señales que indican que te echa de menos

1. Te escribe chorradas con tal de hablar contigo

Normalmente, habláis durante todo el día y, aunque haya veces que se os acaben los temas de conversación, no quiere perder esta romántica tradición. Por eso, no te sorprendas si te manda iconos de WhatsApp sin sentido ninguno, como los tallos de bambú, o te cuenta lo interesante que está el partido de tenis que vio ayer.

2. Duerme abrazado a la almohada

Cuando no estás, ya sea porque vivís separados o esa noche no duermes con él, abrazará tu almohada para sentir que te está abrazando a ti. Suena un poco neurótico pero no te asustes.

3. Te pide muchas fotos

Y no precisamente eróticas. Si vas a salir, le gusta ver cómo vas vestida (no por razones machistas) y si estudias, le hará gracia ver tu moño de biblioteca y tu cara de “No hay manera de saberse este temario”. Bueno, seguro que alguna más sensual también te pide.

4. Planea a conciencia vuestro próximo encuentro

Aunque su idea de alquilar un coche y recorrer toda la provincia choca de golpe contra la realidad, él solo quiere que vuestro reencuentro sea lo más especial posible. Haga lo que haga, aunque te lleve a cenar al McDonald’s, hará que sea una experiencia inolvidable.

5. Sube fotos antiguas a Instagram

Ha navegado por vuestros archivos antiguos para encontrar esa foto que os hicisteis hace dos años en Cerdeña. Y todo porque ha recordado que, tal día como hoy, estabais allí. Eso o le ha dado “me gusta” a una foto que subiste hace más de un año. Si no fuera tu novio, podrías tacharle de cotilla sin ningún miramiento pero no: es romántico.

6. Se enfada contigo sin motivo aparente

Realmente, no tiene motivo alguno. Pero, en ocasiones, la espera desespera y hace que los detalles engrandezcan. Por eso, si notas que tu chico está un poco seco y te contesta de malas maneras, procura llamarle por teléfono para hacerle ver que estás deseando verle. Se ablandará en un santiamén.

7. Te llama, al menos, dos veces al día

Y no es porque quiera controlarte. Es porque le gusta el sonido de tu voz. Le parece menos frío contarte qué tal fue su día por teléfono y, por eso, tiene reservados 30 minutos de su día para esas importantes llamadas.

8. Escucha vuestras canciones en bucle

Este síntoma es un indicador severo de que te echa de menos. Si lleváis mucho tiempo sin veros o vuestros trabajos no os permiten hablar todo lo que desearíais, puede que tu chico esté escuchando las canciones que le recuerdan a ti una y otra vez.

9. Te contesta de inmediato

Aunque le hayas mandado un mensaje a las 3 de la madrugada, tan pronto acabes de mandarlo verás cómo comienza a escribir su respuesta. ¿Acaso dormirá con el móvil en la mano?

10. Lleva siempre puesto tu regalo

Aunque aquella pulsera que le regalaste es muy cutre y está ya estropeada, tu chico no se la quita ni para ducharse. Le trae recuerdos de tiempos mejores y, al mirarla, se acuerda de ti.