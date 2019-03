Señales que indican que tu chico es malo en la cama

1. Es extremadamente vago

Y nos referimos a un auténtico mueble en cuanto a actividad física. Podemos pasar que no quiera ir al gimnasio, pues hay chicos que no son tan deportistas como nos gustaría, pero si no mueve un dedo en casa, está siempre cansado sin levantarse del sofá y la pila de platos sin fregar asciende a semanas de antigüedad, puede que tengáis un problema cuando llegue el momento de practicar sexo.

2. Solo piensa en sí mismo

A nadie le gusta estar con una persona egoísta, ¿verdad? Además, ¿qué te hace pensar que será generoso contigo en la cama si no lo es de manera natural en el día a día?

3. No sabe ni se preocupa por lo que a ti te gusta

Acaba de descubrir que odias los besos en el cuello y que te encanta que te toquen el pelo. Por desgracia, has tenido que decirle tú todo esto y no lo ha experimentado él.

4. No es un buen besador

Esta es una de las mayores decepciones cuando conoces a alguien que te gusta. Puedes intentar enseñarle pero no te aseguramos que funcione.

5. Y la primera vez que os besasteis ya te metió mano

No solo no sabía qué hacer con la lengua sino que tampoco le enseñaron dónde poner las manos durante el primer beso.

6. No sabe llevar las riendas

En vuestro día a día puedes observar claramente que no es capaz de tomar decisiones de pareja y eso debería preocuparte.

7. No es decidido

Y una vez que le propones algo (porque de él solo no sale la iniciativa), no sabe elegir.

8. Es bastante vergonzoso con su propio cuerpo

¿Cada vez que se viste o se desviste lo hace muy rápido para que no puedas verle? ¿No le gustan los planes de playa, piscina o spa? Puede que se trate de un problema de aceptación personal, en cuyo caso, no será facil.

9. Crees que no te encuentra atractiva

Ya no se trata de que no se guste a sí mismo sino que tampoco parece que le atraigas demasiado. O si le atraes, no te manda señales claras de ello. ¿Cuándo ha sido la última vez que te ha dicho o demostrado lo sexy que le pareces?

10. En el fondo a ti tampoco te gusta tanto

Te encaprichaste con él pero eso no quiere decir que sea el hombre de tu vida. Aunque pasas un buen rato cuando estáis juntos, sabes que entre vosotros nunca habrá fuegos artificiales.