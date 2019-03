Señales de que te estás conformando con tu novio.

1. Odias su forma de comer

Cada vez que coge un tenedor empiezas a temblar. Te fijas en cada detalle, cómo mastica y traga. No es que haga especialmente ruido o sea sucio, es que te molesta haga lo que haga.

2. Mejor con amigos

Intentas escaquearte de todos los planes que surjan a solas, siempre terminas invitando a amigos para que se unan a vosotros. No salir siempre en pareja es ideal, pero no si siempre es lo que hacéis. Las parejas sanas también disfrutan de sus momentos de intimidad.

3. Te vuelcas en el trabajo

Alargar la jornada laboral no es ningún problema para ti. Sabes que él estará en casa esperándote y te aburre la idea. ¿Has cancelado algún plan de última hora con él por culpa de un imprevisto en la oficina? Sabemos que es mentira.

4. "Es el elegido"

Si una amiga te explica lo que sintió cuando se dio cuenta de que su pareja era "ese alguien especial" al que no quiere dejar ir nunca, tú asientes y dices que sabes de lo que habla. Lo sabes, pero no es por tu novio, lo sentiste con alguno de tus ex, o aún estás esperando que lleguen esas mariposas por alguien.

5. Te da miedo la soledad

Te has imaginado a ti misma pasando la noche de un sábado sola y te aterra la idea. Crees que es mejor estar aburrida a su lado en el sofá que lanzarte a la aventura y conocerte a ti misma.

6. Vives en una montaña rusa

Piensas en cuánto le quieres y que no podrías vivir sin él y al instante estás deseando que se aparte de tu vista. Siempre hay etapas y momentos pero lo tuyo es un amor/odio en cuestión de horas.

7. Ojalá lo hiciera él

Has pensado varias veces en cortar la relación pero al final no te atreves. Te tienta la idea de hacer algo muy descabellado para que se enfade contigo. Si fuera él quien diera el paso todo sería más fácil.

8. Sus mensajes te agobian

Te escribe para comentarte que está viendo una película o que acaba de comprarse unas zapatillas chulísimas. Tú solo piensas que menudo pesado. ¿Tiene que retrasmitir todo lo que hace? Si habláis es para hacer algún plan o salir, no para ir narrando vuestros día a detalle.

9. Has conocido a alguien

No es especialmente atractivo, pero es lo más emocionante que te ha pasado últimamente. No puedes parar de darle vueltas a lo bien que lo pasasteis hablando. Aunque no vayas a llegar a nada más con él, si te emocionas demasiado con un chico que ni siquiera te gusta, probablemente es que tu novio te gusta menos.

10. Adiós al sexo

Parece que has llegado a otra dimensión de tu espíritu porque el sexo ahora mismo te interesa muy poco. Desde hace un par de meses no te apetece hacer nada con él y sientes que se ha convertido en una rutina más del día a día. Esta actitud puede ser un indicador de muchos problemas encubiertos. Las relaciones no deberían ser como los deberes del colegio.