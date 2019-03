Señales de que debes huir (¡ya!) de ese tío

1. No valora tu trabajo

Le estás contando el email que te ha mandado alguien del género masculino de tu oficina valorando tu presentación, como estuviste en la última reunión, etc. Pero él te quita todo el mérito y comenta que probamente lo haga porque quiere ligar contigo, como si tu profesión no fuera digna de piropos por sí misma.

2. Yo soy así

Cuando te da plantón, cancela algún plan a última hora, dice que te llamará pero no lo hace… No está valorando tu tiempo y lo que es más importante no te valora a ti. Si sus pobres excusas además se completan como un estribillo de Fangoria “Yo soy así, así seguiré, nunca cambiare” pasa de canción. El rollo malote no está de moda.

3. Es un bucle de malas bromas

El humor es una manera perfecta de conquistar a cualquiera pero el que usa él se basa en reírse de los demás, resaltar sus defectos y reírse solo de sus propios chistes. No te confundas, eso no es humor inteligente.

4. Siempre con el "yo más"

Da igual el tema del que se esté hablando, él siempre sabe más, lo ha vivido más, le ha pasado más, lo ha leído más o conoce a alguien que lo sufrió más. No es que sea inteligente, es que tiene el síndrome del “yomasismo” y, por desgracia, esto no suele tener cura.

5. Cero amigas

Todas las chicas a las que ha ido conociendo a lo largo de su vida han ido huyendo. Siempre tiene una excusa: que si se volvieron locas, que si eran unas sosas, que si dejó de llamarlas él… La realidad es que ninguna chica que no esté enganchada sentimentalmente a él le soporta. ¿Quizás por ser insoportable?

6. Mujer florero

Llegáis a una fiesta y te presenta como su novia pero no hace nada por integrarte con sus amigos, no comenta nada sobre tus logros o a qué te dedicas y simplemente estás ahí como un mueble que no molesta. ¿Te sientes como un adorno al que le gusta sacar de paseo? Ha llegado el momento de que le mandes de paseo tú a él.

7. Sus mensajes siempre son sobre sexo

Él: ¿Qué tal te ha ido el día?

Tú: Bueno, un poco regular, he tenido que soportar….

Él: Tranquila nena, yo te animo (Adjunta foto de su pene).

¿Este tipo de conversaciones te suena? Los mensajes subidos de tono son muy, muy, muy, divertidos pero tienen un momento. No puede ser la única salida de vuestras charlas. Además, el hecho de dar por supuesto que su miembro viril tiene el poder mágico de hacer desaparecer todas las preocupaciones ya debería ser un punto negativo extra.

8. Todos sus artistas favoritos son hombres

Vale, no todos los hombres tienen que ser fans de Taylor Swift y cantar "Out of the Woods" en el coche pero deberías sospechar si solo valora a los cantantes, actores, escritores… que son hombres. Si comenta algo sobre alguna actriz es para matizar el tipo de senos que posee. Una nube de misoginia cubre su cabeza. Huye de ahí antes de que estalle la tormenta.

9. Opina de tu físico

Juzga tus estilismos, tu maquillaje, si llevas una falda muy corta o muy larga, sin que tú le hayas pedido ninguna opinión. Cuando habla de otras mujeres hace lo mismo y encasilla a todas según su forma de vestir. Si una chica viste natural, según él, se descuida, si se arregla demasiado es una buscona. No lo permitas nunca.

10. Quiere aislarte

No le gusta que salgas con tus amigos. Se cree del FBI y hace un interrogatorio cada vez que vas de fiesta sin él. Además, habla mal de ellos y es común que tenga algún comentario sobre la actitud de alguien. ¿El otro día en el bar, tu amiga no estaba bailando demasiado? Si encima te llevas bien con alguno de tus ex novios, su paranoia no parará de crecer. Su actitud de control quiere aislarte de la gente que te quiere para que quedes atrapada en sus garras.