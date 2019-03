Señales de que deberías dejarlo con él antes de Navidad

1.Todavía no se ha dignado a preguntarte por tus planes de Navidad. No te engañes: si no le interesas lo suficiente como para querer organizar vuestras fiestas a la vez, no merece la pena.



2.En realidad, no es tan genial como parecía ¿Qué te hace pensar, entonces, que su familia sí que lo será?



3.Sabes que si pasáis las Navidades juntos, serán unas Navidades de discusiones. Y lo mucho que te quejarás de él a tu familia, también.



4.Estás realmente entusiasmada con la idea de irte a casa por Navidad. Simplemente, porque sabes que te desharás de él durante 1 o 2 semanas. Si de verdad te sientes así con la idea de pasar tiempo separados, ¿de qué sirve seguir con lo vuestro a la vuelta?



5.No te imaginas ni quieres imaginarte unas navidades juntos. No es que no sea mono, pero oye, no es el hombre de tu vida. Y unas navidades juntos es demasiado pedir.



6.Tu propósito de año nuevo es decidir qué hacer con vuestra relación. No te esperes al comienzo de 2016 para decidir. Si te estás preguntando eso a estas alturas es porque lo vuestro no marcha bien.



7.¿La razón por la que no lo habéis dejado aún? Te gastaste una fortuna en su regalo, y no quieres tirarlo ¿No te parece que esto es too much? ¿De verdad que vas a seguir con él porque ya le has comprado el regalo de Navidad?



8.Te has hecho maratón de Love Actually. Y sueñas día y noche con encontrar el amor verdadero, como en la peli. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí quieta?



9.Ya has hecho planes para el año que viene. Sin él. Seguro que ya has empezado a planear el 2016. Si la mayoría de los planes son en solitario o sin él, puede que sea porque, en realidad, no te hace ninguna ilusión compartir momentos juntos.



10.¿Un viaje con amigas, una escapada de relax? No te engañes: tus planes para el comienzo de año no incluyen escapadas románticas, y no te haces a la idea de pasar más de 24 horas seguidas juntos.