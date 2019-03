Las 19 señales que te convierten, literalmente, en adicta a tu pareja

1. Buscas a tu pareja compulsivamente y te sientes mal por ello

Le ruegas que os veáis aunque deberías estar preparando una entrevista o le arrastras a tus quedadas de chicas, a pesar de que sabes que molestará a tus amigas.

2. Tenéis sexo en los momentos más inapropiados

A todos nos gusta disfrutar de un "rapidito" pero no debe convertirse en lo más normal. Si a diario te escapas para hacerlo durante la hora de la comida y luego vuelves tarde a la oficina, por ejemplo, provocarás la ira de tu jefe y comenzará a ser problemático.

3. Haces una normas para controlar cuando os veréis y te las saltas siempre

Sin embargo, si no puedes dejar de ir a su casa un solo día o le mandas sin parar mensajes cuando salís de fiesta, es posible que lo tengas demasiado metido en tu cabeza.

4. Gastas cada céntimo que tienes en tenerlo a tu lado

Si te gusta comprarle regalos o ayudarle con sus gastos, estupendo. Sin embargo, si le comienzas a cubrir siempre o empieza a poner sus deudas a tu nombre, es la señal definitiva de que estás totalmente colgada a él.

5. Te es muy difícil ser feliz si no está tu pareja

Cuando tu pareja es tu única fuente de alegría te conviertes en alguien muy susceptible a caer en la dependencia.

6. Tienes miedo de quedarte sola

Realmente sientes que nunca podrás volver a dormir sola, podrías ser más dependiente de lo que crees.

7. Te sientes vacía cuando no estáis juntos

En una relación sana tú puedes salir con tus amigos y él irse de copas con los suyos. Podéis escribiros una o dos veces en ese tiempo de disfrute por separado pero no hace que te lo pases peor de fiesta por no estar a su lado.

8. No puedes actuar sin la aprobación de tu pareja

Cuando no tienes su visto bueno sientes que todo se ha arruinado.

9. Tienes pánico a la idea de perderle

Cuando habláis por casualidad de alguna ex pareja te pones muy celosa por el miedo a que siga interesado en ella. No solo es que estés preocupada, es que hasta te persigue la idea en sueños.

10. Necesitas constante atención

"¡No me has preguntado cómo me ha ido el día! ¡No te preocupas nada por mí!".

11. Su amor es tu mejor medicina

Literalmente te sientes mejor cuando estás a su lado. Es como si flotaras fuera de tu cuerpo, como si te hubieras drogado, pero estas sobria. ¿Qué pasa cuando el lunes toca volver a trabajar después de pasar el fin de semana juntos? ¡Es inaguantable para ti!

12. Estas más concentrada en conseguir amor que en darlo

Utilizas sus regalos, vuestras citas y cada pequeño gesto para medir cuánto te quiere. Te asustas mucho cuando sientes que se ha quedado corto, sin valorar el esfuerzo que ha podido hacer.

13. Cuando viaja por trabajo, te deprimes

No quieres ver a tus amigos y se te hace difícil hasta salir de la cama. ¿Qué te pasa? Nada. Solo que no está él.

14. Se va de viaje con sus amigos y crees que es por tu culpa

No te importa que sea una tradición que todos los solteros hacen. Te indignas porque él prefiera celebrar la despedida de soltero de su amigo a pasar todo el día en la cama contigo.

15. Te acuestas con él, aunque no te apetezca, por miedo a que deje de quererte

Algunas personas creen que el sexo mide la calidad de una relación, otras que la frecuencia es importante, pero lo que está claro es que no es una moneda de cambio. Incluso si al comienzo de vuestra relación tus habilidades en la cama le conquistaron, no tienes que tener la necesidad de pagar por su cariño.

16. Ya no tienes tiempo para nada

No te queda ni un hueco para poner la lavadora, llamar a tu madre y mucho menos ver a tus amigos, porque tu relación te deja sin tiempo. No llegas a todo ni yendo en AVE. Estás ignorando las consecuencias negativas de descuidar los otros aspectos de tu vida.

17. Te sientes viva a su lado, solo a su lado

Planear una cena con tus amigas es una obligación sin más, no es lo mismo que estar con él.

18. El trabajo no te cunde

Tu mente está ocupada siempre en él, así no puedes concentrarte en tu vida laboral. Miras compulsivamente el móvil para saber si te ha escrito.

19. La vida no tiene sentido sin él

Crees que la vida no merece la pena si no es a su lado.