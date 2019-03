Selena Gomez revela cuál es su táctica para triunfar en Instagram: la espontaneidad

Después de convertirse en la persona con más seguidores de Instagram y que una de sus imágenes haya batido récords siendo la instantánea que ha conseguido más likes en la historia de la red social, Selena Gomez ha revelado cuál es su técnica para ser la reina de las redes.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, la artista ha revelado qué técnica es la que utiliza para que sus fotos gusten a tanta gente. Y no, no hablamos de desnudos o poses sexys, Selena ha revelado que su mejor táctica es ser espontánea: "Llega un momento en que capturo lo que ocurre y pienso: 'Oh, eso quedaría genial en Instagram. Debería publicarlo'. Sé que suena aburrido, pero genuinamente es lo que hago. Intento encontrar un equilibrio entre ser 100% yo misma y saber cuándo publicar un selfie realmente bueno y bien iluminado".

La exniña Disney también ha confesado que ha creado un vínculo especial con el fotógrafo que la acompaña durante su gira 'Revival Tour' y eso hace que sus fotos parezcan más espontáneas de lo que son: "Creé un vínculo con él, así que es súper natural cuando él toma fotos. Estábamos en el mercado, comprando para el autobús, y a mí me encanta comer cuando compro. Recuerdo que uno de los comentarios decía: 'No puedo creer que alquiló el mercado para una sesión de fotos', y me morí de la risa. Dije: 'Bueno, no lo hice'".