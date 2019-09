Selena Gomez parece haberse recuperado de la mala racha que la obligó incluso a acudir a rehabilitación para tratar sus problemas de ansiedad y adicción al móvil, los cuales la llevaron a un punto sin salida. Además, a todo esto se suma los problemas que sufre derivados del Lupus que padece.

Y ajena a la polémica que ha generado la última confesión que ha hecho su ex, Justin Bieber, sobre su abuso de las drogas y su actitud posesiva en las relaciones, la joven ha querido volver al pasado y ha visitado el colegio Gran Prairie en Texas, al que acudía en su infancia antes de convertirse en toda una estrella internacional. Todo como parte de un documental que la artista está preparando sobre su vida, aunque aprovechó la oportunidad para dedicarles a los alumnos que estudian allí unas palabras.

"Me parece que es muy importante que nos aseguremos de que somos amables con los demás. Si veis a alguien comiendo solo en la cafetería, como me pasaba a mí muy a menudo, decidle hola y tratad de apoyaros mutuamente en el día a día, porque todo es posible", afirmó Selena, quien vivió de primera mano el rechazo de sus compañeros, aunque eso no le ha impedido convertirse en la mujer fuerte que es hoy en día.

Aquí puedes ver el vídeo de esta visita tan especial y las reacciones de los niños.

