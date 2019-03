Los seis rasgos que te hacen irresistible, según la ciencia

1. Las caderas

La zona de la cadera no parece una de las que más atención se presta, sin embargo parece existir una clara atracción masculina que lo relaciona sin saberlo con el embarazo y el parto. A grandes caderas más sex-appeal.

2. La voz aguda

El timbre alto de voz evoca siempre a la figura femenina. Así, ellos prefieren las voces agudas y nosotras las voces más graves y profundas.

3. El pelo largo

Tradicionalmente la melena se ha relacionado siempre con las mujeres y el pelo corto con los hombres. Aunque esto ha cambiado, algún residuo debe quedar en el subconsciente masculino.

4. La sonrisa

Una sonrisa sincera abre todas las puertas, incluyendo las de su corazón.

5. El maquillaje

Menos es más en el maquillaje. La cara de aspecto natural sin capas y capas de pintura gana entre los chicos según varios estudios. No se trata de no maquillarse, más bien de no abusar de él.

6. El color rojo

El color de la lujuria y la pasión parece mejorar la atracción. De hecho, se han encontrado evidencias que afirman que ocurre lo mismo en otras especies. Dicho esto hay que destacar que lo más importante es que te veas bien tal y como eres, porque cualquiera será afortunado por estar a tu lado.