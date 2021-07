Las secuelas a las que se enfrenta Elena Tablada ocho meses después de pasar el coronavirus

Elena Tablada pasó el coronavirus en noviembre de 2020 en un viaje a Miami, después de que falleciera su abuela, con la que tenía una estrecha relación. Fue el pasado mes de abril cuando la diseñadora contó públicamente que había pasado el covid, pero que aún sigue intentando lidiar con estas secuelas.

Ocho meses después, la expareja de David Bisbal, sigue teniendo secuelas. El mes pasado ella misma compartió a través de su Instagram Stories como ha estado viviendo todo este tiempo, confirmando que tenía pérdidas de memoria por culpa del virus. Pero esta semana ha concedido una entrevista en ¡Hola! contando todos los problemas que sigue teniendo después de su positivo.

Elena Tablada | Instagram Stories de Elena Tablada

Las pérdidas de memoria no suponen una preocupación para Elena, ya que como ella cuenta se ha hecho una resonancia y sus pruebas han salido bien. “El neurólogo dijo que pasa un montón. Son como microtrombos, pero que se recupera”, cuenta en la entrevista.

Uno de los grandes problemas es que no tiene ni gusto ni olfato, “Todavía no lo he recuperado. Bueno, un poco, pero me ha cambiado completamente el gusto”, explicaba abiertamente en la entrevista. Además, afirma que hay muchos alimentos que le no saben igual que antes.

Tablada dice que “cuando entra el virus como que te absorbe todos las vellosidades de la nariz y de la zona otorrinolaringológica, y por eso, se pierde el olfato y el gusto”. Aunque esta secuela puede tardar incluso tres años en recuperarse, Elena tampoco está preocupada por ella.

A pesar de todo, ninguno de los síntomas suponen un gran problema para ella, puesto que se ha hecho pruebas y todo está en orden, pero seguir con secuelas ocho meses después es un sufrimiento para la diseñadora.

