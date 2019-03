Sara Verdasco y Juan Carmona se quedan sin luna de miel

Sara Verdasco y Juan Carmona tuvieron una boda de ensueño. Una ceremonia y posterior celebración donde la música marcó el compás. Rosario Flores, gran amiga de la familia Carmona, les cantó a los novios para empezar el baile. Además de la novia, la hija de Isabel Preysler, Ana Boyer fue la otra gran protagonista.

Pero por ahora la pareja se tendrá que conformar con el recuerdo de la celebración ya que no podrán irse de luna de miel hasta dentro de un tiempo: "No nos hemos podido ir aún. Estamos trabajando mucho. Esperamos podernos ir dentro de unos 20 o 25 días, pero no sabemos donde", declaró Juan en el 150 aniversario de Larios. A pesar de no tener el destino claro ni la fecha, Carmona asegura que se irán de viaje.

El hijo de Antonio Carmona está a punto de sacar su primer disco al mercado y ha compuesto junto a su padre un tema en homenaje al patriarca de los Carmona, Juan Habichuela. Además, Sara tiene que quedarse en Madrid atendiendo los negocios familiares. ¡Su viaje de recién casados tiene que esperar!