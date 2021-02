Isco Alarcón y Sara Sálamo han conseguido crear una familia que a cualquiera le gustaría tener. Viven en una preciosa y enorme casa, tienen dos simpatiquísimos hijitos y además, están más unidos que nunca. Tanto que, hace apenas unos días, la actriz sacó la cara por su marido para defenderlo de los que lo acusaban de no ayudarle a la hora de criarlos, algo que confirmó que era totalmente falso. Y además de esto, no es de extrañar que a Sara le guste documentar todo lo que hacen sus pequeños ya que cualquier tontería la hace sentirse la mamá más feliz del mundo ¡Y no es para menos!.

Pero esta vez, el protagonista de su última publicación no es otro que Isco, su marido, quien mientras pensaba que no estaba siendo visto y mucho menos grabado enseñaba a su hijo Theo de 18 meses una práctica bastante extraña para llevar a cabo en su casa y que, además, seguro que les propiciará tener más de un dolor de cabeza en el futuro. Y es que el futbolista ha sido pillado ni más ni menos que llenando la piscina de piedras.

En el vídeo se ve como el hijo del jugador del Real Madrid le da una piedra que se acaba de encontrar por el jardín a su padre y este, en vez de soltarla para dar un buen ejemplo, la lanza a la piscina de forma decidida, algo que seguro que a partir de ahora también hará el pequeño. Y, claro, Sara no se ha podido resistir a grabar esta graciosa escena como si de una detective se tratase y poniendo: "Isco Alarcón te observo malcriando a nuestros hijos" acompañado de unos emoticonos que expresan tanto risa como incredulidad.

Isco Alarcón y su hijo lanzando piedras a la piscina | Instagram

Que la actriz haya decidido compartir esto con sus fans es solo una muestra de lo mucho que le gusta mostrar su día a día sin filtros y enseñando su vida al natural lo que hace que sus fans cada vez sean más adictos a las aventuras de esta entrañable familia.

