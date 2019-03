Sara Sálamo, la novia de Isco Alarcón, fue víctima de acoso sexual con once años

Sara Sálamo fue víctima de acoso sexual con once años. Así lo desveló en 2016 en su blog personal, ‘Las llaves de casa’. Un terrible episodio que ahora ha sacado a la luz el periodista Antonio Diéguez.

"Recuerdo una anécdota de cuando tenía unos 11 años. Iba con mi madre de paseo. Las dos solas por un céntrico barrio de Tenerife, cuando de repente, un hombre de unos sesenta y pico años me tocó el culo", cuenta la novia de Isco Alarcón en su post de agosto de 2016.

Pero este no fue el único acoso de esta índole al que la actriz tuvo que hacer frente: "Un par de años más tarde, un chico de unos 30 años (me llevaba casi 20), decidió ir a buscarme cada día a la salida del colegio y acompañarme, a dos metros de distancia, hasta la puerta de mi casa. A pesar de decirle que, por favor, me dejara en paz, continuaba como si fuese sordo".

Pero la cosa no acabó ahí: "Me llamaba y me enviaba mensajes constantemente con lo que supongo, él consideraba piropos”. Tan fea se puso la cosa que Sara acabó contándoselo a sus padres “para que tomaran cartas en el asunto”.

La canaria terminaba su post haciendo una clara reivindicación: "Escribo esto porque estoy INDIGNADA. Porque no puedo soportar que, por que seamos mujeres, tengamos que soportar ciertas cosas. Que tengamos que bajar la cabeza cada día, para no tener conflictos, por miedo a que esa persona pueda hacerte algo peor de lo que ya te está haciendo. Estoy harta de tener miedo si voy por ciertas zonas, a ciertas horas. Estoy asqueada de las pocas medidas que se toman contra esta LACRA".